W Sejmie trwa spotkanie protestujących trzeci tydzień osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z przedstawicielami rządu: pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych Krzysztofem Michałkiewiczem oraz wiceminister RPiPS Elżbietą Bojanowską. Michałkiewicz powiedział dziennikarzom przed spotkaniem, że chce przede wszystkim wysłuchać, co mają do powiedzenia protestujący. "Będziemy słuchali pań" - zaznaczył.

Protestujący w Sejmie / PAP/Jakub Kamiński /

Z inicjatywą spotkania wyszedł pełnomocnik rządu. Pan (Krzysztof) Michałkiewicz dzwonił do mnie, sprecyzowaliśmy wszystko, mamy rozmawiać na temat pierwszego postulatu i naszego trzeciego kompromisu - powiedziała Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych.

Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych protestują w Sejmie wraz z podopiecznymi od 18 kwietnia. Domagają się realizacji dwóch głównych postulatów. Jeden to zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W tej sprawie rząd przyjął już projekt ustawy, którym w poniedziałek zajmie się sejmowa komisja. Zgodnie z propozycją świadczenie wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września z mocą od 1 czerwca 2018 r.



Drugi postulat to wprowadzenie dodatku "na życie" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Później protestujący zaproponowali, by dodatek był wprowadzany krocząco - 300 zł od czerwca 2018 r., 400 zł od stycznia 2019, a 500 zł od stycznia 2020 roku.



W sprawie tego postulatu klub PiS złożył w Sejmie projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; zakłada on m.in. zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej. Projektem zająć ma się w poniedziałek sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.



Według autorów projektu ma on gwarantować niepełnosprawnym około 520 zł miesięcznych oszczędności z tytułu wydatków na wyroby medyczne i rehabilitację. Protestujący nie uznają jednak tej propozycji za realizację swojego postulatu, nazywają ją "manipulacją" i podkreślają, że oczekują "żywej gotówki", nie zaś świadczeń rzeczowych.



Liderka sejmowego protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Iwona Hartwich oświadczyła na poniedziałkowym briefingu prasowym w Sejmie, że od trzech dni prowadzący protest przygotowują kompromisową propozycję jego zakończenia. Aby go wyłożyć na stół, potrzebujemy rozmowy ze stroną rządową, ale nie o produktach i o rzeczach - powiedziała. Takie spotkanie - zdaniem Hartwich - powinno się odbyć z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.



Jesteśmy w stanie zrobić pół kroczku do tyłu, tylko potrzeba tej drugiej strony, która milczy - powiedziała. Dodała, że nadal chodzi o 500 złotych, kwestią rozmów jest, jak tę kwotę rozłożyć.