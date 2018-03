W ramach zapowiedzianego niedawno przez premiera "odchudzania rządu" stanowiska straciło w sumie 17 wiceministrów - Mateusz Morawiecki poinformował na spotkaniu z dziennikarzami o przyjęciu ich dymisji. Zapowiedział również, że "w najbliższych dniach czy tygodniach" przedstawione zostaną nazwiska kilku kolejnych wiceministrów, którzy opuszczą jedną gabinet.

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej / Jacek Turczyk / PAP

Jak wyjaśnił premier, kolejne dymisje są konieczne, by mógł wypełnić swoje zobowiązanie zmniejszenia swego gabinetu o ponad 20 wiceministerialnych stanowisk.

Do dzisiaj włącznie natomiast odwołani zostali:

Maciej Małecki, Rafał Bochenek i Jarosław Pinkas z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Woś z Ministerstwa Sprawiedliwości, Jerzy Materna z resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Andrzej Piotrowski z Ministerstwa Energii, Piotr Woźny z resortu przedsiębiorczości i technologii, Paweł Sałek i Andrzej Szweda Lewandowski z resortu środowiska, Ewa Lech z ministerstwa rolnictwa, Aleksander Bobko z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kazimierz Smoliński i Tomasz Żuchowski z resortu infrastruktury, Marek Tombarkiewicz i Piotr Gryza z Ministerstwa Zdrowia oraz Krzysztof Silicki i Krzysztof Szubert z resortu cyfryzacji.



Morawiecki: Zmniejszyć warstwę polityczną, zwiększyć urzędniczą

W czasie konferencji prasowej Mateusz Morawiecki wyjaśniał, że "najbardziej istotną przyczyną" serii dymisji w jego gabinecie jest "chęć przeprowadzenia zmian strukturalnych". Jak podkreślał: tam, gdzie można coś poprawić, należy to zrobić.



Pewnym hasłem przewodnim, które chciałem podkreślić, jest: konsolidacja działań - zaznaczył również premier.



Podczas przeglądu, który toczył się od kilku tygodni, opieraliśmy się o pewne analizy dotyczące m.in. tego, ilu jest pracowników w każdym ministerstwie, ilu pracowników przypada na każdego ministra, jakie są też zadania konkretnych ministerstw - relacjonował Mateusz Morawiecki w czasie spotkania z dziennikarzami.

To służyło nam za element końcowej oceny - dodał.

Zdradził również, że pod uwagę brane były także "analizy porównawcze", zestawiające rozwiązania polskie z rozwiązaniami w innych krajach, np. skandynawskich czy w Niemczech. Morawiecki podkreślił, że analizy te nie były wyznacznikiem, ale - jak przyznał: Przyglądaliśmy się tamtym wzorcom.

Chcemy zmniejszyć warstwę polityczną, a zwiększyć warstwę urzędniczą - zaznaczył również szef rządu.

"Redukcje w rządzie następują zgodnie z zapowiedzią PMM (premiera Mateusza Morawieckiego - PAP) i będą następowały dalej. Trzeba pamiętać, że mamy więcej ministerstw, ale też więcej zadań; w ciągu 2 lat zrobiliśmy więcej, niż nasi poprzednicy PO-PSL przez lat 8" - napisała na Twitterze rzeczniczka PiS Beata Mazurek.





Kopcińska: Premier zlikwidował nagrody i premie

Premier Mateusz Morawiecki zlikwidował nagrody i premie dlatego, żeby już więcej nie było w przestrzeni publicznej niepotrzebnych emocji z tym związanych - oświadczyła rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.



Rzeczniczka rządu była pytana na konferencji prasowej, czy zwolnieni wiceministrowie dostaną odprawy i czy dla każdego ministra i wiceministra - który dostał wcześniej nagrody - było uzasadnienie pisemne tej decyzji.

Nie ma czegoś takiego w prawie, jak odprawa (....). Wszystko odbędzie się tak, jak stanowią przepisy prawa i jesteśmy w tym konsekwentni - odpowiedziała Kopcińska.



Oświadczyła, że szef rządu - co do nagród i premii - dał "czytelny sygnał", że "nie ma ich". Premier Mateusz Morawiecki - szef obecnego rządu - nagrody i premie zlikwidował - powiedziała Kopcińska.

Jak dodała, zostały one zlikwidowane po to, aby "już więcej nie było w przestrzeni publicznej niepotrzebnych emocji z tym związanych".



Rzeczniczka rządu oceniła również, że do tej pory "nikt nie miał odwagi podjąć takich decyzji". Uczynił to Mateusz Morawiecki i jest konsekwentny - podkreśliła.

Z z rządu w większości odeszli urzędnicy

Wbrew słowom premiera - z rządu w większości odeszli urzędnicy - dokładnie trzynaście osób - informuje dziennikarz RMF FM Patryk Michalski. Politycy, którzy pożegnali się z rządem to trzech posłów i jeden senator - czyli zdecydowana mniejszość.



Chodzi o Jerzego Maternę z Ministerstwa Gospodarki Morskiej, Kazimierza Smolińskiego z resortu infrastruktury, Macieja Małeckiego z Kancelarii Premiera oraz Aleksandra Bobkę - profesora z resortu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.



Premier nie zdecydował się na zmniejszenie liczby sekretarzy stanu. Według ustawy w każdym resorcie, może pracować tylko jeden pierwszy zastępca ministra. W rządzie Morawieckiego jest ich prawie dwa razy więcej. Te funkcję pełnią głównie politycy, a nie urzędnicy.

Wiceministrowie mogą liczyć na odprawy?

Jak informuje dziennikarz RMF FM Grzegorz Kwolek, odwołani wiceministrowie mogą teraz liczyć na odprawy jeżeli nie dostaną propozycji pracy w administracji rządowej, ponieważ wiceministrowie mogą zostać dyrektorami departamentów, albo pełnomocnikami premiera ale bez rangi wiceministra - tak może być w przypadku Piotra Woźnego zajmującego się smogiem.



Jeżeli oferty nie dostaną, mogą liczyć na odprawę w wysokości nawet trzech miesięcy pensji - jeżeli pracowali dłużej niż rok.