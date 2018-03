W poniedziałek rozpocznie się kompleksowy remont nawierzchni węzła Balin na autostradzie A4 między Katowicami a Krakowem. W czasie zaplanowanych na około pięć miesięcy prac zamykane będą poszczególne łącznice węzła. Ruch poprowadzony zostanie objazdami.

Jak podała zarządzająca płatnym odcinkiem autostrady Katowice-Kraków spółka Stalexport Autostrada Małopolska (SAM), w trakcie trwającego do połowy sierpnia remontu planowane jest czasowe wyłączanie z ruchu połowy jezdni kolejnych fragmentów ulicy Balińskiej, gdzie ruch będzie odbywać się wahadłowo, z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej.



Z węzła Balin korzystają przede wszystkim mieszkańcy miejscowości powiatu chrzanowskiego - ulica Balińska łączy autostradę A4 z drogą krajową nr 79 i wiedzie w kierunku Chrzanowa.



Mając na względzie komfort podróżowania w rejonie węzła Balin, nie przewidujemy całkowitego zamknięcia ulicy Balińskiej. Ruch w tym rejonie będzie się odbywał wahadłowo, a regulować go będzie sygnalizacja świetlna. W czasie zamknięcia poszczególnych łącznic węzła i ulicy Działkowej ruch planujemy prowadzić drogami alternatywnymi, przez oznakowane objazdy - poinformowała Marta Dobrzańska z biura prasowego SAM.

Jak będą wyglądać kolejne etapy remontu?

Remont obejmie wykonanie nowej nawierzchni na łącznicach węzła autostrady oraz na części ulicy Balińskiej. Już w poniedziałek, wprowadzone zostaną zmiany w ruchu na zjeździe z autostrady A4 z Katowic na ulicę Balińską, wraz ze zawężeniem tej ulicy. Łącznica będzie zamknięta do połowy kwietnia.



Później, od 24 marca, zamknięty zostanie zjazd z ulicy Balińskiej na A4 w kierunku Krakowa. Jego otwarcie planowane jest na połowę maja. W następnej kolejności zamykane będą łącznice: zjazdowa z ulicy Balińskiej na A4 w kierunku Katowic (od połowy maja do końca czerwca) oraz zjazdowa z A4 z Krakowa na ulicę Balińską (od końca maja do połowy lipca).

Remont zakłada także zamknięcie na miesiąc - w czasie wakacji - ulicy Działkowej. Wraz z remontem łącznic i ulicy Działkowej remontowana będzie ulica Balińska, gdzie ruch będzie wahadłowy.



Szczegółowe informacje o terminach oraz lokalizacji zmian w organizacji ruchu będą publikowane na stronie internetowej www.ia4.pl.