Zarząd Platformy Obywatelskiej, który w czwartek wieczorem zajmował się listem trojga wykluczonych z Platformy posłów: Joanny Fabisiak, Marka Biernackiego i Jacka Tomczaka z prośbą o wyjaśnienie powodów decyzji o usunięciu ich z partii, postanowił, że sprawa będzie kontynuowana w piątek po sejmowych głosowaniach. Posłowie zostali usunięci z partii za głosowanie wbrew stanowisku kierownictwa Platformy w sprawie zmian w prawie aborcyjnym.

Z całą uwaga wsłuchiwaliśmy się w argumenty przedstawione przez posłów, poświęciliśmy tej analizie wiele czasu, bowiem Platforma, która ma 17 lat historii, bardzo rzadko stosowała dyscyplinę przy tego rodzaju głosowaniach. Jeśli chodzi o konsekwencje w postaci wykluczenia z partii po naruszeniu dyscypliny, to nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek taka sankcje zastosowano - poinformował dziennikarzy po posiedzeniu zarządu rzecznik Platformy Jan Grabiec. Dzisiaj zarząd po dwu i pół godzinach dyskusji postanowił tę dyskusję przerwać i ponownie, w piątek, po głosowaniach w Sejmie, które odbędą się rano, spotkać się po to, by dokończyć dyskusję na ten temat i podjąć decyzję, jakie będą dalsze losy parlamentarzystów, jak odpowiedzieć na list, który został do nas skierowany - podkreślił.



Fabisiak, Biernacki i Tomczak zostali 11 stycznia - decyzją zarządu PO - usunięci z partii za głosowanie wbrew stanowisku kierownictwa Platformy w sprawie zmian w prawie aborcyjnym. Wolą władz partii i klubu parlamentarnego było, aby obywatelski, liberalny projekt Komitetu "Ratujmy Kobiety 2017" trafił do dalszych prac w komisji sejmowej i aby odrzucony został projekt Komitetu "#ZatrzymajAborcję", który zakłada zaostrzenie obecnie obowiązujących przepisów. Fabisiak, Biernacki i Tomczak zagłosowali odwrotnie.



Wykluczonym z Platformy posłom przysługuje - zgodnie z regulaminem PO - prawo odwołania od decyzji zarządu do sądu koleżeńskiego. Politycy nie biorą jednak pod uwagę takiej możliwości.



Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że w ostatnich dniach doszło do kilku spotkań Grzegorza Schetyny z trojgiem wykluczonych posłów. Politycy, którzy sami wystąpili z inicjatywą rozmowy z liderem PO, mieli co prawda podkreślać swoje przywiązanie do wartości konserwatywnych, ale wyrazić też żal z faktu, iż odrzucenie projektu Komitetu "Ratujmy Kobiety 2017" stało się pretekstem do ataków na PO.