W najbliższą niedzielę mieszkańcy gminy Baranów zdecydują m.in, czy chcą budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego lokalizacja jest wskazywana w tej gminie. Jak mówi wójt Gminy Baranów Andrzej Kolek, uprawnionych do głosowania jest ok. 4 tys. ludzi.

Rada Gminy Baranów 18 kwietnia br. podjęła uchwałę o referendum ws. CPK. Termin jego przeprowadzenia został wyznaczony na 17 czerwca. Pod koniec maja wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera przekazał, że uchwała gminy Baranów jest zgodna z prawem.

W referendum zostaną postawione dwa pytania. Pierwsze: czy chce Pan/Pani budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w gminie Baranów? A drugie dot. zapisów specustawy: czy Pana/Pani zdaniem są one korzystne dla mieszkańców?

Trwają przygotowania do referendum. W gminie wiszą banery, plakaty. Mieszkańcy dostaną gazetę. Zależy mi na tym, żeby ludzie poszli zagłosować i żeby była dobra frekwencja, a reszta - to już decyzja mieszkańców, jak zagłosują - powiedział Kolek.

Jak powiedział, swój głos będzie można oddać w jednej z czterech siedzib obwodowej komisji ds. referendum: w szkole podstawowej w Baranowie, gminnym przedszkolu w Cegłowie, szkole podstawowej w Bożej Woli oraz w szkole podstawowej w Kaskach.

W Urzędzie Gminy w Baranowie będzie funkcjonowała gminna komisja, która będzie zbierała wszystkie wyniki z tych czterech obwodowych komisji wyborczych, a następnie je sumowała - tłumaczy wójt.

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu głosowania będą otwarte od godz. 7. do godz. 21.

Wójt nie wykluczył, że wyniki głosowania w referendum mogą być znane jeszcze w niedzielę. Po zamknięciu lokali wyborczych, myślę, że komisja może w potrzebować ok. dwóch godzin na policzenie głosów. Przed północą możemy poznać wynik referendum - powiedział.

Jak przekazał wójt, w głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy ci, którzy są do niego uprawnieni. W każdej gminie funkcjonuje coś takiego, jak lista wyborców, która jest aktualizowana praktycznie co miesiąc. I każdy, kto na tej liście się znajduje ma prawo głosu w każdych wyborach. W Gminie Baranów uprawnionych do głosowania jest ok. 4 tys. ludzi, którzy znajdują się na tej liście - wyjaśnił wójt Gminy Baranów.

Sądzę, że rządzący powinni wziąć pod uwagę ten głos - powiedział. Według niego np. zapisy specustawy o CPK mogłyby ulec zmianie, tak, aby "w bardziej poważny sposób traktować tych ludzi", ponieważ mieszkańcy mają obawy co do jej zapisów.

Pod koniec maja przez prawie pięć godzin w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie trwało spotkanie wiceministra infrastruktury, pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaja Wilda z mieszkańcami i wójtem gminy nt. budowy CPK. Wiceminister poinformował wówczas, że trzy gminy: Baranów (pow. grodziski), Teresin (pow. sochaczewski) i Wiskitki ( pow. żyrardowski) są wyznaczone na obszar inwestycji CPK, obejmujący łącznie 66,2 km kwadratowych.

Licznie przybyli mieszkańcy, często w emocjonalnych słowach, pytali wówczas wiceministra Wilda o swoją przyszłość, w związku z planowaną przez rząd budową CPK. Dopytywali m.in. o wykup ziemi, ceny gruntu, odszkodowanie, gwarancję pieniędzy na koncie, prowadzenie działalności rolniczej. Mówili, że będą zmuszeni do sprzedaży swoich nieruchomości.

4 czerwca w Urzędzie Gminy w Baranowie został uruchomiony punkt informacyjno-konsultacyjny dla mieszkańców gmin, na terenie których powstanie Port "Solidarność". Punkt jest obsługiwany przez osoby wyznaczone przez pełnomocnika rządu ds. CPK. Mieszkańcy trzech gmin objętych inwestycją (Baranów, Teresin i Wiskitki) mogą uzyskać w nim dane dotyczące inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi lub postulaty. Konsultanci udzielą informacji dotyczących ustawy o CPK i dalszych kroków z nią związanych, a także wpływu inwestycji na życie mieszkańców. Punkt, w zależności od zainteresowania mieszkańców, będzie działał co najmniej do końca listopada 2018 r.

Na początku listopada ubiegłego roku rząd przyjął uchwałę ws. "Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej". Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Na jego lokalizację wskazywana jest miejscowość Stanisławów w gminie Baranów. Port powstanie na ok. 3 tys. ha. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

(j.)