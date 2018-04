Pracownik należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni ROW zginął przysypany skałami stropowymi – podały w czwartek służby kryzysowe wojewody śląskiego. To piąty w tym roku śmiertelny wypadek w polskim górnictwie, a czwarty w górnictwie węgla kamiennego.

Jak wynika z opisu zdarzenia zamieszczonego w porannej informacji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, wypadek miał miejsce w środę przed południem na poziomie 1200 metrów ruchu Rydułtowy kopalni ROW w rybnickim zagłębiu węglowym.

Pracownik kopalni został przysypany podczas prowadzenia prac przy stropie. Pomimo przeprowadzonej na miejscu reanimacji górnika nie udało się uratować.

Zgodnie z danymi Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, był to piąty w tym roku śmiertelny wypadek w całym polskim górnictwie. Do poprzedniego doszło 14 marca w ruchu Borynia, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, również podczas prac przy stropie.

W tym roku w polskim górnictwie doszło już również do trzech wypadków ciężkich (w tym dwóch w kopalniach węgla kamiennego), a także do ponad 300 innych wypadków (w zdecydowanej większości ulegli im pracownicy załóg własnych kopalń węgla kamiennego).

Z danych WUG wynika, że w ogółem w ub. roku w całym polskim górnictwie doszło do 2078 rozmaitych wypadków, w tym 1662 w kopalniach węgla kamiennego oraz 317 w górnictwie rud miedzi. Łącznie 15 wypadków było śmiertelnych (w tym 10 w kopalniach węgla kamiennego), a 14 miało charakter ciężki (w tym 9 w kopalniach węgla kamiennego).