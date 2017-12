Tysiące osób zgromadziła przed katowickim Spodkiem "Sylwestrowa Moc Przebojów", której gospodarzami są Telewizja Polsat i samorząd Katowic. Pierwszy na multimedialnej scenie wystąpił hiszpański wokalista Alvaro Soler - europejska gwiazda muzyki tanecznej.

Alvaro Soler podczas Sylwestrowej Nocy Przebojów w Katowicach / PAP/Andrzej Grygiel /

"Sylwestrowa Moc Przebojów" Polsatu po raz trzeci zawitała do stolicy Górnego Śląska. Jak podaje stacja, rok temu noworoczny toast wzniosło 4,2 mln oglądających transmisję z Katowic widzów, a Telewizja Polsat była liderem oglądalności w grupie komercyjnej.

Niedzielny koncert zainaugurował Alvaro Soler, nazywany europejskim królem muzyki tanecznej. Hiszpański wokalista wykonał m.in. swój wakacyjny hit "Sofia", który ma dziś ponad 436 mln wyświetleń na YouTube. "Prawdziwa impreza powinna zaczynać się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie powinno stopniowo wzrastać" - czytamy na facebookowym profilu Telewizji Polsat.



Soler, który jeszcze pojawi się na katowickiej scenie, należy do najpopularniejszych obecnie europejskich gwiazd muzyki rozrywkowej. Jego debiutancki utwór "El mismo sol" dotarł na szczyty list przebojów w Hiszpanii, Austrii, Belgii, Włoszech, Polsce i Szwajcarii.



W pierwszej godzinie rozpoczętego koncertu wystąpił też m.in. zespół Vengaboys ze swoimi największymi hitami, jak "Boom Boom, Boom, Boom" czy "We're Going to Ibiza". Na scenie w Katowicach pojawi się również Danzel, którego utwór "Pump it Up" w 2004 r. był numerem jeden na listach przebojów wszystkich europejskich rozgłośni. Ponadto występują znani polscy wykonawcy m.in. Sylwia Grzeszczak, Ewa Farna, Enej, Golec uOrkiestra, Piersi, Natalia Szroeder, Boys, Michał Wiśniewski i Mesajah.



Zagrają też wykonawcy związani z aglomeracją śląską - Feel, Sebastian Riedel i Cree oraz Frele - żeńskie trio wykonujące światowe hity w śląskiej gwarze. Podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów" zabrzmi m.in. ich wersja "Despacito" czyli "Dejta Cicho", która na YouTube ma już ponad 2 mln odtworzeń. Ponadto, obok największych muzycznych hitów, wieczór urozmaicą wróżby i horoskopy.



Multimedialna scena, na której występują w Katowicach artyści, ma całkowitą powierzchnię 322 m kw. Szeroką na 55 m i wysoką na 22 m scenografię uzupełnia prawie 600 m kw. ekranów ledowych i 800 urządzeń rozświetlających. Moc nagłośnienia wynosi 300 kW, koncert pokazuje piętnaście kamer.



Organizatorzy szacują, że w szczytowym momencie koncert będzie oglądać na placu przed Spodkiem ok. 50-60 tys. osób. Po zakończeniu imprezy jej uczestnicy będą mogli wrócić do domów, korzystając ze specjalnych, dodatkowych połączeń tramwajowych, autobusowych i kolejowych.



Gospodarzami "Sylwestrowej Mocy Przebojów" są Telewizja Polsat oraz samorząd Katowic, dla którego impreza jest okazją do zaprezentowania zmian, jakie dokonały się w stolicy Górnego Śląska w ostatnich latach. Kojarzone przez lata z górnictwem Katowice w coraz większym stopniu stawiają na kulturę - m.in. przed ponad rokiem otrzymały tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki.



Sylwestrowy koncert odbywa się w pobliżu terenu po dawnej kopalni Katowice, który dziś jest symbolem owych zmian. W ostatnich latach powstała tu Strefa Kultury, a w niej nowoczesne gmachy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Muzeum Śląskiego i Międzynarodowego Centrum Kongresowego.