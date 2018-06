W podwarszawski Komorowie właściciele czworonogów znaleźli tam kiełbasę naszpikowaną prawdopodobnie trutką na szczury. Informacja na ten temat trafiła już do policji.

"UWAGA!!!! Na terenie Komorowa rozrzucone są kiełbasy z trutką!!!! Najprawdopodobniej jest to trutka na szczury, niebezpieczna także dla psów i kotów. Nam samym trudno w to uwierzyć ale właśnie przed chwilą jeden z właścicieli przyniósł taką kiełbasę do przychodni. Spójrzcie sami! Kiełbasa została znaleziona na prywatnej posesji" - w ten sposób ostrzegają się mieszkańcy.

Słyszałam, że jeden pies na naszej ulicy zatruł się i był chory. Zrobiła się burza w mediach społecznościowych. Wiemy, że ta kiełbasa była niebieska w środku, pewnie przez trutkę na szczury. Będę na pewno idąc z psem na spacer patrzeć, czy coś nie leży, jeśli coś będzie, to wyrzucę to do śmietnika - mówią mieszkańcy Komorowa.



(nm)