Więcej pociągów do Pabianic i Opoczna oraz dłuższa podróż na trasie Poznań - Piła. To niektóre zmiany, które czekają pasażerów od niedzieli. Tego dnia w życie wejdzie nowy rozkład PKP.

Korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać od 11 marca do 9 czerwca. Najwięcej zmian czeka dojeżdżających z centralnej Polski do Krakowa. W związku ze zmianami na linii Kraków Główny - Podłęże pojawi się ograniczenie ruchu między 9:30 a 14:30. W tym czasie nasze pociągi, w tym głównie pociągi TLK i IC, będą jeździły zmienioną trasą. Tak będzie codziennie, od poniedziałku do niedzieli - zapowiada Agnieszka Serbeńska, rzeczniczka PKP Intercity.

Nowości dla pasażerów PKP Intercity

Nocny pociąg IC Pogoria relacji Gdynia Gł. - Katowice - Gdynia Gł. od 11 marca ponownie będzie zatrzymywał się w Pabianicach. Skład IC Wawel, kursujący na trasie Kraków Gł. - Szczecin Gł. - Kraków Płaszów, będzie teraz dodatkowo miał postój w Opocznie Płd. Natomiast pociąg TLK Kresowiak relacji Wrocław Gł. - Warszawa będzie teraz kursował częściej, poza dniami roboczymi, a pasażerowie będą mogli nim także podróżować w niedziele.

Modernizacje i ruch pociągów na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą prace na liniach kolejowych z Lublina do Warszawy (linia nr 7) oraz Stalowej Woli (linia nr 68). Od 1 marca podróżni niektórych pociągów na stacji Lublin korzystają z tymczasowego peronu nr 4. W ramach modernizacji linii z Warszawy do Lublina przebudowane zostaną wszystkie stacje i przystanki na trasie. Po zakończeniu modernizacji podróż najszybszym pociągiem między stolicami Mazowsza i Lubelszczyzny zajmie ok. 90 min.

Od 1 marca w związku z rewitalizacją i elektryfikacją trasy z Lublina do Stalowej Woli na odcinku Lublin Zemborzyce - Szastarka wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Efektem prowadzonych prac będą krótsze o ok. 20 min podróże na trasie Lublin - Stalowa Wola - Rzeszów.

Zmiany w aglomeracji krakowskiej

W związku z dobudową torów na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice, od 11 marca w godz. 9.30-14.30 zaplanowane zostały przerwy w ruchu pociągów na trasie Kraków Główny - Podłęże. Niektóre pociągi IC pojadą zmienioną trasą. Dla pociągów jadących m.in. z Warszawy, Poznania i Szczecina zaplanowano dodatkowy postój na stacji Miechów i możliwość przesiadki do innych składów.

W związku z czasowym ograniczeniem ruchu w godz. 9.30-14.30 na linii Kraków Główny - Podłęże niektóre pociągi PKP Intercity pojadą zmienioną trasą pomijając Kraków Główny i Kraków Płaszów.

Zmiana dotyczy pociągów:

- z kierunku Wrocławia, Warszawy, Poznania i Szczecina w kierunku Przemyśla pociągi (6300 Wyspiański, 13100 Malinowski, 7300 Siemiradzki, 8308 Mehoffer) pojadą z pominięciem stacji Kraków Główny i Kraków Płaszów.Pasażerowie planujący podróż tymi pociągami do Krakowa na stacji Miechów przesiądą się do innych pociągów w kierunku Krakowa Głównego. Na odcinku Miechów - Kraków Główny/Kraków Płaszów obowiązywać będzie honorowanie ważnych biletów wydanych na pociągi uruchamiane przez spółkę PKP Intercity we wszystkich pociągach spółki Koleje Małopolskie kursujących w danej dobie i w pociągu Spółki Przewozy Regionalne odjeżdżającym ze stacji Miechów o godz. 11:49 do stacji Kraków Główny.

- z kierunku Przemyśla w kierunku Wrocławia, Poznania i Szczecina pociągi (3808 Mehoffer, 3804 Hetman, 3810 Matejko) pojadą z pominięciem stacji Kraków Płaszów i Kraków Główny. Pasażerowie planujący podróż do Krakowa na stacji Bochnia przesiądą się do autobusów zastępczej komunikacji (ZKA).

Koleją po Wielkopolsce

W kolejną fazę wkracza modernizacja ważnej dla regionu trasy Poznań - Piła. Zakres prac na jednotorowej linii wymaga ograniczenia w kursowaniu pociągów. Od korekty rozkładu jazdy, 11 marca do 4 maja zaplanowano komunikację zastępczą na odcinku Wargowo - Oborniki Wielkopolskie, a od 5 maja z Obornik do Piły.

Trwa modernizacja trasy Warszawa - Poznań. Pociągi dalekobieżne kursują trasami zmienionymi przez Gniezno - Inowrocław Rąbinek - Barłogi do Warszawy. Bezpieczne podróże z Poznania do Warszawy zapewnią budowane lokalne centra sterowania ruchem w Łowiczu, Kutnie i Koninie. Podróżni zyskają przebudowane i lepiej dostępne perony na stacjach i przystankach.

Komunikacja w centrum i we wschodniej Polsce

W związku z realizowanymi pracami na linii z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy, za część pociągów kursujących w aglomeracji warszawskiej obowiązuje komunikacja zastępcza. Od korekty rozkładu jazdy są zmiany dla podróżujących koleją w woj. łódzkim, gdzie zaplanowano modernizację wiaduktu w Zgierzu oraz remont obiektów inżynieryjnych na odcinkach linii ze Zgierza do Kutna (nr 16) i do Łowicza (nr 15). Czasowo pociągi PKP IC pojadą trasami zmienionymi, a za pociągi regionalne zaplanowano komunikację autobusową.