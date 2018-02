W poniedziałek, ze względu na wysoki poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza na Podbeskidziu i Żywiecczyźnie będzie bardzo zła - ostrzegły śląskie służby kryzysowe.

Pył zawieszony jest szkodliwy dla zdrowia, szczególnie dla układu oddechowego / Archiwum RMF FM

Z prognozy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wynika, iż w poniedziałek w dolinach beskidzkich istnieje nie tylko ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości progowej 200 mikrogramów na metr sześc. pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, ale także przekroczenia poziomu alarmowego 300 mikrogramów.

Bardzo zła jakość powietrza - według opublikowanej w niedzielę prognozy - spodziewana jest w części powiatu bielskiego (gminy Buczkowice, Szczyrk i Wilkowice), części powiatu cieszyńskiego (gminy Brenna, Istebna, Ustroń, Wisła) oraz w powiecie żywieckim.



Dopuszczalny poziom pyłu PM10 w powietrzu to 50 mikrogramów na metr sześc. w ujęciu dobowym. Indeks jakości powietrza wyszczególnia sześć stopni: przy stężeniu poniżej 20 mikrogramów pyłu PM10 jakość jest bardzo dobra, między 21 a 50 mikrogramów - dobra, 51-100 mikrogramów - umiarkowana, 101-150 mikrogramów - dostateczna, 151-200 mikrogramów - zła, a powyżej 200 - bardzo zła. Przekroczenie 300 mikrogramów pyłu na m sześc. oznacza alarm smogowy.



Z powodu ryzyka smogu w poniedziałek przejazdy pociągami Kolei Śląskich w całym regionie (nie tylko na Podbeskidziu) będą bezpłatne dla kierowców, którzy wybiorą podróż koleją zamiast samochodem. Za darmo może też pojechać osoba towarzysząca kierowcy. Bezpłatny transport kolejowy ma zachęcić kierowców do pozostawienia aut w garażach i do korzystania z pociągu. Udział transportu samochodowego w miastach w tworzeniu smogu jest szacowany na co najmniej kilkanaście procent.



Smog, którego głównym źródłem jest emisja zanieczyszczeń z lokalnych palenisk, potęgują obecne warunki pogodowe - niewielki mróz przy słabym wietrze lub jego braku - określane jako utrudniające rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora komunalnego. W poniedziałek na Żywiecczyźnie i Podbeskidziu spodziewana jest właśnie taka pogoda.



W przypadku poziomu 200-300 mikrogramów na m sześc. oraz powyżej 300 mikrogramów stężenia dobowego PM10 wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum - czytamy w niedzielnym ostrzeżeniu.



Pył zawieszony jest szkodliwy dla zdrowia, szczególnie dla układu oddechowego. W jego skład wchodzą m.in.: siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne, jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzo(a)piren. Z powodu smogu osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegmę, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.