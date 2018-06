​Walka z wyciekiem substancji ropopochodnej w Wiśle w okolicach Płocka potrwa jeszcze co najmniej do jutra. "Najważniejsze zadanie to teraz opróżnienie uszkodzonego rurociągu" - mówi RMF FM rzeczniczka PERN.

Zdj. ilustracyjne /Piotr Bułakowski /RMF FM

