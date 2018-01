Zagadka brutalnego porwania z 2001 roku rozwikłana przez stołecznych policjantów. Po 17 latach policjanci z Archiwum X zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych w tej sprawie.

zdj. ilustracyjne / foto. Policja Warszawska /

Przez ostatnich kilka lat nad sprawą pracowali funkcjonariusze z tak zwanego Archiwum X komendy stołecznej. Żmudne analizy pozwoliły na dotarcie do nieznanych dotąd świadków. Ich zeznania sprawiły, że udało się ustalić tożsamość podejrzanych.

Według policji, w kwietniu 2001 roku w jednej z podwarszawskich miejscowości dwaj zatrzymani wciągnęli do samochodu znanego sobie mężczyznę. Ranili go nożem, wywieźli do lasu, gdzie dręczyli swoją ofiarę.

Policjanci sprawdzają, czy zatrzymani 40- i 46-latek mają związek z innymi podobnymi przestępstwami.

(j.)