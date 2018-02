Uciekał przed policją autostradą pod prąd – teraz odpowie przed sądem. Prokuratura Rejonowa w Zgierzu oskarżyła 33-letniego mieszkańca powiatu wieruszowskiego o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym oraz o to, że nie zatrzymał się do kontroli na wezwanie policjantów. Mężczyzna odpowie także za przestępstwo pedofilii na szkodę 14-latki, która była w jego samochodzie, gdy został zatrzymany przez policjantów. Oskarżonemu grozi do 12 lat więzienia. Jest tymczasowo aresztowany.

REKLAMA