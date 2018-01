Pabianice w Łódzkiem będą tym razem Twoim Miastem w Faktach RMF FM! Tak zdecydowaliście w głosowaniu na RMF 24. Już w sobotę pojawi się tam nasz żółto-niebieski konwój. O lokalnych ciekawostkach opowie nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.

Pabianice tym razem pokonały w głosowaniu Ropczyce, Opoczno, Bielawę, Ośno Lubuskie i Puszczykowo:

Wyniki sondy / RMF FM

Pabianice powstały na przełomie X i XI wieku. Później stały się posiadłością Kościoła krakowskiego. Największy rozwój tego miasta przypada na XIX wiek. Podobnie jak Łódź, Pabianice były miastem wielokulturowym.



Zaprosił nas tam pan Michał. Pabianice są starsze od Łodzi. Dlatego zawsze trzeba mówić: jestem z Pabianic, obok nich jest Łódź - podkreślił. Jednym z najpiękniejszych zabytków jest dwór kapituły krakowskiej, czyli jeden z najlepiej zachowanych XVI-wiecznych dworów w Polsce. Ozdobą znajdującej się tam wystawy jest hełm z I wieku p.n.e. To jedyny taki eksponat znaleziony na terenie Polski. W Pabianicach znajduje się też Europejski Park Rzeźby. Można tam zobaczyć dzieła artystów m.in. z Meksyku i Włoch.



Na miejscu będziemy już w najbliższą sobotę. Szukajcie żółto-niebieskiego konwoju i naszej dziennikarki Agnieszki Wyderki. Zapraszamy na kawę i herbatę. Relacji słuchajcie też w Faktach RMF FM od godziny 8.



Wy decydujecie - my jedziemy!



Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy też na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? Wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie w Waszym mieście powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! Zapraszamy!