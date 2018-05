​Policja zatrzymała trzech mężczyzn, którzy brali udział w sobotniej bójce pseudokibiców na rynku w Rzeszowie. W stolicy Podkarpacia pobiło się wówczas około 80 osób.

Zdj. ilustracyjne / Paweł Balinowski / PAP

Do starcia doszło w sobotę około godz. 21. Dwie grupy - jedna licząca 50, druga 30 osób - spotkały się na rzeszowskim rynku. Od razu doszło do bijatyki. Według policji byli to pseudokibice - na nagraniach z monitoringu widać, że mieli emblematy dwóch zwaśnionych rzeszowskich klubów piłkarskich. Niektórzy byli zamaskowali.

Bójka skończyła się po około dwóch minutach. Mężczyźni uciekli, gdy na miejsce dojechały patrole policji. Ranna została jedna osoba - 35-latek z obrażeniami głowy trafił do szpitala.

Rzeszowscy funkcjonariusze zatrzymali w sprawie trzech mężczyzn w wieku 21, 23 i 26 lat. Jak na razie nie wiadomo, jakie zarzuty zostaną przedstawione mężczyznom - czy udziału w bójce, czy także narażenia na utratę zdrowia i życia innych osób przebywających na rynku. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Według policji bójka nie była wynikiem wcześniejszej "ustawki". Obie zwaśnione grupy spotkały się prawdopodobnie przypadkowo.