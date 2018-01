Intensywnie sypie śniegiem na zachodzie i północy Polski. Ostrzegamy kierowców: drogi, także te krajowe, są białe i śliskie.

W województwie zachodniopomorskim jest tak ślisko, że problemy z podjechaniem pod wzniesienia mają tiry. W Szczecinie trzy utknęły na ulicach Duńskiej, 26 Kwietnia i Gontyny.

Mamy sygnały z autostrady A6, pagórki koło Podjuch okazały się w tych warunkach nie do pokonania.

Na zaśnieżoną nawierzchnię narzekają też kierowcy z S-3 w Lubuskiem.

"Autostrada A2 od Świecka w stronę Poznania - masakra. Auta w rowach co chwilę" - napisał do nas na Gorącą Linię RMF FM kierowca Paweł.

W Poznaniu do najbardziej poważnego zdarzenia doszło na ulicy św. Wawrzyńca. Zderzyły się tam cztery auta. 3 osoby są ranne. Na miejscu wciąż pracują służby, a ulica jest nieprzejezdna.

Korki tworzą się także na autostradowej obwodnicy Poznania między węzłami Krzesiny i Komorniki.

Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu

We wtorek w kraju, w zachodniej połowie Polski zachmurzenie duże i opady śniegu, stopniowo przechodzące w deszcz ze śniegiem, a w województwach zachodnich także w deszcz. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe wzrastające do całkowitego i po południu przemieszczające się z zachodu na wschód opady śniegu. Na Kujawach i w centrum kraju miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do 6 cm, a w Sudetach do 10 cm.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem, przejściowo marznące, powodujące gołoledź. Na wschodzie miejscami zawieje śnieżne.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 0 st. do 3 st.





