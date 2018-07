W obrębie stacji kolejowej Warszawa Zachodnia powstanie nowoczesny węzeł przesiadkowy. Przebudowane zostaną wszystkie perony, a pod dworcem powstanie przystanek tramwajowy i najdłuższa sieć tuneli tramwajowych w Polsce - poinformowali we wtorek przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych i Tramwajów Warszawskich.

Trasa tramwajowa do dworca Warszawa Zachodnia pobiegnie od ul. Grójeckiej wzdłuż ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku. / Marcin Obara / PAP

Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki porozumieniu między Tramwajami Warszawskimi a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi.

Przetarg na realizację inwestycji zostanie ogłoszony w drugiej połowie 2019 roku, a zakończenie prac przewidziano na drugą połowę roku 2022 - poinformował Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

Przetarg na roboty budowlane chcemy ogłosić za niecały rok, w drugiej połowie 2019 roku, żeby rozpocząć realizację jeszcze w tym samym roku. Zakończenie planujemy na drugą połowę roku 2022. Przez cały czas trwania prac dworzec Warszawa Zachodnia będzie dostępny dla pasażerów - powiedział Merchel.

Warszawa Zachodnia stanie się miejscem, które będzie wzmacniało potencjał transportowy Warszawy i w Polsce, bo ten dworzec to największa stacja przesiadkowa na sieci kolejowej - dodał obecny na konferencji wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Ułatwienie komunikacji w aglomeracjach

Przypomniał on, że jednym z ważnych celów Krajowego Programu Kolejowego jest ułatwienie komunikacji w aglomeracjach m.in. przez lepsze łączenie różnych środków transportu.

Takie rozwiązania uwzględniamy m.in. w Warszawie, Krakowie, Wałbrzychu, Łodzi i Gorzowie Wielkopolskim - powiedział wiceminister.

Co czeka Warszawę Zachodnią?

Na stacji Warszawa Zachodnia przebudowane zostaną wszystkie perony i powstanie jeden nowy. Bedą one dostępne dla osób o ograniczonej mobilności. Na każdym będą ruchome schody i windy, przystosowane do przewozu wózków i rowerów. PLK wybudują dodatkowy peron od strony Tunelowej. Całą halę peronową przykryje dach. Czytelne oznakowanie oraz system informacji pasażerskiej ułatwią obsługę na peronach. Całkowicie zmieni się przejście podziemne. Będzie wyższe i szersze oraz połączone z przestrzenią poczekalni.

PKP Polskie Linie Kolejowe w realizacji inwestycji uwzględniają potrzebę dogodnych połączeń kolei z komunikacją miejską. Nowa Warszawa Zachodnia zwiększy komfort podróżnych przewozów aglomeracyjnych, regionalnych i międzyregionalnych, przesiadających się do autobusów i tramwajów. Pasażerowie skorzystają z wygodnych peronów oraz dogodnego dostępu do transportu miejskiego - powiedział prezes Merchel.

To gigantyczna inwestycja kolejowo - tramwajowa. Zdecydowaliśmy się na wariant najwygodniejszy dla pasażerów. Będzie pełna funkcjonalność między przejściami podziemnymi, przystankiem tramwajowym i peronami kolejowymi. Należy się spodziewać, że ten węzeł w krótkim czasie stanie się jednym z największych węzłów komunikacyjnych w tej części miasta - stwierdził Wojciech Bartelski, prezes Tramwajów Warszawskich.

Którędy pobiegnie trasa tramwajowa?

Trasa tramwajowa do dworca Warszawa Zachodnia pobiegnie od ul. Grójeckiej wzdłuż ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku. W okolicach Parku Zachodniego tramwaje wjadą do tunelu, którym dotrą do podziemnego przystanku Dworzec Zachodni, który zostanie zbudowany na głębokości niemal 15 metrów poniżej poziomu torów kolejowych. Przystanki tramwajowe i perony kolejowe będą połączone ruchomymi schodami i windami, a pasażerowie nie będą musieli wychodzić na zewnątrz, żeby przesiąść się z tramwaju do pociągu.

Łączna długość zaplanowanych tuneli wraz z rampami zjazdowymi wyniesie 2120 metrów. Nigdy wcześniej w Polsce nie zbudowano tak długich tuneli przeznaczonych dla tramwaju.

Warszawa Zachodnia jest stacją kolejową obsługującą największą liczbę pociągów pasażerskich w Polsce. W ciągu doby w rozkładzie jazdy jest ponad 1000 pociągów podmiejskich i dalekobieżnych. Po zakończeniu inwestycji kolejowych liczba połączeń wzrośnie nawet o kilkaset kolejnych.