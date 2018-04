Do końca tygodnia potrwa żałoba w Zespole Szkół Morskich w Darłowie po tym jak w wypadku w Słownie zginęła dwójka uczniów tej szkoły. Sześć osób nadal przebywa w szpitalu.

Uczniom i nauczycielom Zespole Szkół Morskich w Darłowie nadal trudno pogodzić się z wydarzeniami ostatniej doby. W wypadku autobusu liniowego, którego większość pasażerów stanowili wracający po lekcjach uczniowie tej placówki poszkodowanych zostało 16 uczniów, dwoje z nich zmarło.

To 20-letni maturzysta i 19-latka - potwierdził PAP sławieński starosta, Wojciech Wiśniowski.

Do zdarzenia doszło w Słowinie, na drodze krajowej nr 37 w województwie zachodniopomorskim. Autobus zderzył się z ciężarówką.

Jak wygląda sytuacja w szkole? Zajęć nie odwołano. O poranku odbyła się specjalna rada pedagogiczna, na której rozmawiano o tym jak nauczyciele mają rozmawiać z uczniami o tragedii. Na miejscu pojawił się wicekurator zachodniopomorskiej oświaty Robert Stępień oraz wicewojewoda Marek Subocz.

Byliśmy na miejscu wypadku z panią dyrektor. Przekazała informacje o osobach, które są poszkodowane. Pomoc psychologiczna jest na miejscu. Mamy do dyspozycji ośmiu psychologów. Jeżeli będzie taka potrzeba, mamy ich większą liczbę. (...) Pragniemy też pomóc rodzinom i poszkodowanym. Część z nich została wypisana ze szpitali. Jest w domu. Chodzi o to, by dotrzeć do każdego ucznia. Nikogo nie chcemy pozostawić samego w tej tragedii - powiedział po spotkaniu Stępień.

Przyczyny zdarzenia są wyjaśniane. Materiały w tej sprawie przekazano do prokuratury, ta jednak nie udziela żadnych informacji.

Nadal w szpitalu jest sześć z 16 osób, które zostało rannych w wypadku.



(nm)