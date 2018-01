​Dwie osoby zginęły w wypadku, do którego doszło w poniedziałek rano na drodze wojewódzkiej nr 473. W okolicach miejscowości Stanisławów (Łódzkie, pow. poddębicki) samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką. Trasa jest całkowicie zablokowana.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 9. Jak powiedziała asp. szt. Elżbieta Tomczak z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn kierujący renault megane zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył czołowo w jadący z przeciwka samochód ciężarowy.

Śmierć na miejscu poniósł 38-letni kierowca renault i jego 33-letnia pasażerka. Kierujący tirem został częściowo zakleszczony w pojeździe, ale ze wstępnych ustaleń wynika, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Doznał jedynie urazu ręki - poinformowała rzeczniczka prasowa.



Dodała, że policja pod nadzorem prokuratora bada na miejscu przyczyny wypadku.

Trasa w okolicach miejscowości Stanisławów (pow. poddębicki, gm. Uniejów) jest całkowicie zablokowana.

Ruch kierowany jest przez policję objazdami. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.

(ph)