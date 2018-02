​Dwie osoby zostały zatrzymane w związku ze śmiercią 14-latka na basenie w Rybniku na Śląsku. Do tragedii doszło w sobotę podczas zamkniętych zajęć grupy WOPR.

Zatrzymani to ratownicy: 28-letnia kobieta i 43-letni mężczyzna. Oboje usłyszeli zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca, za co grozi im do 5 lat więzienia.

Podejrzani zostali objęci policyjnym dozorem. Okoliczności śmierci 14-latka wyjaśniają śledczy pod nadzorem prokuratury rejonowej w Rybniku.

Wiadomo, że chłopak utonął podczas zamkniętych zajęć grupy WOPR. Mimo długiej reanimacji nie udało się go uratować. Przyczynę śmierci poznamy po sekcji zwłok.

(ph)