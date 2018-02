Policja poszukuje sprawcy morderstwa 40-letniego mężczyzny, który wczoraj popołudniu został znaleziony martwy w lombardzie przy ul. Rzgowskiej w Łodzi. Jeszcze dziś odbędzie się sekcja zwłok zamordowanego - dowiedziała się dziennikarka RMF FM-Agnieszka Wyderka.

Mężczyzna zginął od ran kłutych klatki piersiowej, ale to, która rana była śmiertelna, wyjaśni dzisiejsza sekcja. Ciało 40-letniego właściciela lombardu znaleziono na zapleczu, wokół było dużo krwi.

Wiadomo, że ostatni klient pojawił się w sklepie około godz. 13:30. Zadaniem śledczych jest ustalenie, co działo się później w lombardzie.

Technicy kryminalni pod nadzorem prokuratora do rana prowadzili oględziny miejsca morderstwa i zabezpieczali ślady. To one mogą naprowadzić śledczych na sprawcę zbrodni.

(ph)