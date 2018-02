Zmiany na stanowiskach kierowniczych w polskiej służbie zagranicznej praktycznie zostały zakończone - stwierdził szef MSZ Jacek Czaputowicz. Poinformował, że zadania rozwiązanego gabinetu politycznego MSZ przejmie sekretariat ministra.

Siedziba MSZ / Paweł Kula / PAP

Praktycznie te zmiany na stanowiskach kierowniczych w polskiej służbie zagranicznej - które rozpoczęły się po wyborach i były prowadzone przez mojego poprzednika Witolda Waszczykowskiego - zostały zakończone, jeśli chodzi o obsadę stanowisk kierowniczych czy to w MSZ, czy to na placówkach (dyplomatycznych) - powiedział Czaputowicz.

Zaznaczył jednak, że MSZ "wymaga ciągle reformy".



Czaputowicz przypomniał, że zdecydował o rozwiązaniu gabinetu politycznego. Wyjaśnił też, że chciałby w swojej pracy odwołać się do Korpusu Służby Zagranicznej, Korpusu Służby Cywilnej. A więc sekretariat ministra, instytucja, która cały czas istnieje, będzie pełnić tę rolę - stwierdził. Powiedział, że część osób, które pracowały w gabinecie politycznym, będzie wykonywać też prace w ramach resortu spraw zagranicznych.



Poinformował, że dotychczasowy dyrektor gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych Jan Parys będzie pełnił ważną funkcję dotyczącą programu kształcenia w Akademii Dyplomatycznej MSZ.



Problemem w MSZ jest zbyt mała liczba dyplomatów, tych którzy mogą pełnić samodzielne funkcje dyplomatyczne zagranicą, a zbyt duża liczba osób, które pracują w różnego rodzaju administracji i nie są przydatni w wykonywaniu zadań dyplomatycznych - nie mają odpowiedniego wykształcenia, znajomości języków czy też nie są skłonni do wyjazdu na placówkę - ocenił szef MSZ.



Minister ocenił, że sytuacja ta jest "poważną słabością" resortu dyplomacji. Podkreślił, że jego celem w tym zakresie będzie doprowadzenie do większej profesjonalizacji służby zagranicznej "poprzez wzmocnienie naboru i kształcenie osób, które są gotowe objąć stanowiska dyplomatyczne".



Będę chciał powołać w najbliższym czasie zespół, który zastanowi się nad reformą struktury zatrudnienia w MSZ - zapowiedział Czaputowicz.



Szef MSZ przekazał, że obecnie w resorcie zatrudnionych jest 955 zawodowych dyplomatów, "którzy mają stopień dyplomatyczny na stałe", na ok. 5000 osób pracujących w ministerstwie.

