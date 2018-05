Smocza Jama, jak ochrzcili jaskinię ludzie, nie była teraz niczym więcej niż systemem kilku wapiennych komór. Nie istniał także wydrążony w skale Va’’vel, który służył niegdyś za pałac władcy Craculum. Gorgosław wzniósł za to zamczysko na szczycie pagórka, które we właściwej sobie zawiści nazwał ludzkim „Wawel”. Na przestrzeni setek lat rezydujący w Krakowie monarchowie zmienili okazały przybytek w fortecę, którą miasto pyszniło się obecnie jako znamienitą atrakcją. Mimo to Zempher Draregiss*rapthiss Rezz, Monarchini Drago*zoii i Królowa Krakowa, uparła się mieszkać nie tam, a w Smoczej Jamie. – Czytamy w debiutanckiej powieści dwudziestoletniej Marty Kurek pt. „Dragonus Cracovus. Biomagia. Szał Vandy”.

REKLAMA