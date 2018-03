Te akcję strażacy w Budach Czarnockich koło Łomży na Podlasiu zapamiętają na długo. Choć wyjechali do interwencji na drodze, pomagali odebrać poród. Urodzona w samochodzie dziewczynka razem z matką trafiła karetką do szpitala. Wszystko wydarzyło się w poniedziałek ok. godz. 2 w nocy. Jak powiedział rzecznik podlaskich strażaków Marcin Janowski, grupa z jednostki PSP w Łomży brała udział w akcji usuwania plamy oleju na drodze. W pewnym momencie do policyjnego patrolu zabezpieczającego miejsce, podjechał autem mężczyzna prosząc o pomoc.

