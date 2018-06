ABW wszczęła postępowanie kontrolne wobec posła PiS - donosi "Rzeczpospolita". Stanisław Pięta nie uczestniczył w środowym przesłuchaniu sejmowej komisji ds. Amber Gold, choć formalnie wciąż należy do Prawa i Sprawiedliwości. PiS zawiesił go w prawach członka partii (w komisji figuruje jako niezależny), po tym jak tydzień temu "Fakt" ujawnił jego rzekomy romans z Izabelą P. Partia nie zdążyła go jednak odwołać na posiedzeniu Sejmu w tym tygodniu - czytamy w artykule "Rz".

REKLAMA