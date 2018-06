Warszawscy policjanci zatrzymali sprawcę spektakularnego włamania do jubilera, do którego doszło w listopadzie 2017 roku. 35-letni Ukrainiec został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

W nocy z 27 na 28 listopada 2017 roku mężczyzna wszedł przez szyb wentylacyjny do sklepu jubilerskiego w jednym z warszawskich centrum handlowych. Ukradł biżuterię i zegarki o wartości ponad 700 tys. złotych. Później poczekał na otwarcie galerii w toalecie i niepostrzeżenie opuścił budynek.

Policjanci zidentyfikowali sprawcę dzięki śladom DNA pozostawionym na miejscu zdarzenia. Okazało się, że to 35-letni obywatel Ukrainy, który w czerwcu 2017 roku popełnił podobne przestępstwo w Niemczech. Był już notowany za inne czyny i poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania.



Mężczyznę zatrzymano na przejściu granicznym Hrebenne-Rawa Ruska, gdy próbował wjechać do Polski. Został przewieziony do Warszawy, gdzie usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu go na 3 miesiące.

