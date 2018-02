Prezydent Andrzej Duda cieszy się największym (72 proc.) zaufaniem - wynika z sondażu CBOS. Premier Mateusz Morawiecki ma 64 proc. zaufanie, a wicepremier Beata Szydło - 58 proc. Liderami rankingu nieufności są: szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna (48 proc.) i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (45 proc.).

Według CBOS prezydent Duda cieszy się niezmiennie największym zaufaniem wśród Polaków. W lutym zaufanie do niego wyraziło 72 proc. ankietowanych, o jeden punkt proc. mniej niż w styczniu. Prezydentowi nie ufa 17 proc. badanych. 9 proc. deklaruje obojętność.



Drugie miejsce na liście najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków zajmuje premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 64 proc. badanych (spadek o 4 punkty proc. w stosunku do stycznia). Premierowi nie ufa 13 proc. respondentów. 15 proc. deklaruje obojętność.



Trzecie miejsce w zestawieniu dotyczącym zaufania do polityków zajęła wicepremier Beata Szydło - 58 proc. (spadek o 3 pkt. proc.); nie ufa jej 28 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.). Obojętność wobec b. szefowej rządu wyraziło 12 proc. ankietowanych.



Lider Kukiz'15 Paweł Kukiz zajął kolejne miejsce w badaniu CBOS. Wśród polityków opozycji cieszy się największym zaufaniem - 49 proc. (wzrost o 1 pkt. proc.). Nie ufa mu 23 proc. badanych (niezmiennie). Kukiz jest obojętny dla 19 proc. ankietowanych.



Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro cieszy się 46 proc. zaufaniem (spadek o 2 pkt. proc.); nie ufa mu 34 proc. badanych (bez zmian). Obojętność zadeklarowało 13 proc. ankietowanych.

Grzegorz Schetyna / Jakub Kamiński / PAP

Z największą nieufnością spotyka się lider PO Grzegorz Schetyna - 48 proc. (spadek o 2 pkt. proc.). Ufa mu 23 proc. badanych (wzrost o 1 pkt. proc.). Obojętność wobec szefa Platformy wyraziło 20 proc. respondentów.

Na drugim miejscu znalazł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nie ufa mu 45 proc. badanych (wzrost o 2 pkt. proc.); ufa mu 42 proc. ankietowanych (bez zmian). Obojętność deklaruje 11 proc. badanych.



Trzecie miejsce w rankingu nieufności zajął Zbigniew Ziobro, któremu nie ufa 34 proc. respondentów. Na kolejnych pozycjach w zestawieniu zaufania znaleźli się: minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska (43 proc. zaufania; 10 proc. nieufności), posłanka PiS, szefowa komisji śledczej ds. Amber Gold Małgorzata Wassermann (41 proc. zaufania; 17 proc. nieufności), szef MON Mariusz Błaszczak (40 proc. zaufania; 25 proc. nieufności), minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (38 proc. zaufania; 24 proc. nieufności), wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki (36 proc. zaufania; 23 proc. nieufności).

Minister kultury Piotr Gliński cieszy się zaufaniem 29 proc. badanych, nie ufa mu 17 proc.



Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz otrzymał 31 proc. zaufania; 13 proc. nieufności. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski cieszy się 28 proc. zaufaniem; nie ufa mu 15 proc. ankietowanych. Marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu ufa 27 proc. respondentów, a nieufność wobec niego wyraża 15 proc. badanych. Z kolei Przewodniczącego SLD Włodzimierza Czarzastego obdarza zaufaniem 16 proc. badanych, 20 proc. mu nie ufa.



Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (333) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1-8 lutego 2018 roku na liczącej 1057 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.