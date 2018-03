Tragedia w Klasztornych Stawach w Słupsku. Nie żyje 8-letnia dziewczynka, pod którą załamał się lód

Pod 8-latką załamał się lód / Stanisław Rozpędzik / PAP

Mimo prowadzonej reanimacji nie udało się uratować dziewczynki - powiedział rzecznik KM PSP w Słupsku st. kpt. Tomasz Ponczkowski.



W akcji ratowniczej brało udział sześć zastępów straży pożarnej. Gdy dziewczynkę udało się wydostać ze stawu, była nieprzytomna. Nie udało się przywrócić akcji serca.



8-latka w Klasztornych Stawach miała być późnym popołudniem w czwartek z psem i z kilkorgiem dzieci. To one zawiadomiły dorosłych o tym, że pod dziewczynką załamał się lód i wpadła do wody. Śledztwo ma ustalić, jak długo 8-latka była pod wodą i w jakich okolicznościach doszło do wypadku.