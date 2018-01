​Silny wiatr, zawieje i zamiecie śnieżne oraz intensywne opady śniegu od czwartkowego poranka. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega 14 województw. Najgorzej będzie na południu kraju, gdzie prędkość wiatru może w rejonach górskich osiągnąć nawet 100 km/h.

Dla województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego mogą zostać wydane ostrzeżenia drugiego stopnia. Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia - czytamy w komunikacie.

Dla tych regionów IMGW przewiduje wystąpienie silnego wiatru osiągającego w porywach 80 km/h, a w rejonach podgórskich do 100 km/h.

Silny wiatr wystąpi także w województwach lubuskim, dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim, łódzkim i świętokrzyskim - lokalnie do 100 km/h.

Synoptycy ostrzegają także przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Pojawią się one na Dolnym Śląsku, Mazowszu, Lubelszczyźnie, Pomorzu i w Kujawsko-Pomorskiem. Prognozuje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 70 km/h, z południowego zachodu ­- wskazano.

Śniegiem mocno sypnie z kolei na Podlasiu, Mazowszu i Dolnym Śląsku.

Komunikatów nie wydano dla województw zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Trudne warunki, jak podaje IMGW, utrzymają się do piątku.