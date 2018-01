Senat debatuje nad nowelą ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która wprowadza m.in. kary za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności za zbrodnie z okresu II wojny światowej. Komisje senackie wnoszą o przyjęcie jej bez poprawek. "Głosowanie ws. nowelizacji ustawy o IPN odbędzie się jeszcze środę; liczymy, że zakończenie prac nad nią wpłynie na obniżenie emocji" - zapowiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski. W czwartek - jak poinformował - rząd wyda oświadczenie, w którym ustosunkuje się do noweli.

Chcemy tę ustawę uchwalić, chcemy prowadzić dialog i to niezwykle intensywny ze wszystkimi środowiskami, aby wyjaśnić intencję, aby wyjaśnić cel tej ustawy - powiedział marszałek Senatu na wieczornym briefingu. Zapowiedział, że "jutro rząd wyda oświadczenie, w którym się ustosunkuje do tej ustawy, określi jej cel i założenia".



Głosowanie jeszcze dzisiaj. Chcę, aby emocje opadały, liczę, że zakończenie procedowania tej ustawy obniży emocje - dodał marszałek Senatu.



Wcześniej o to, by Senat "dał sobie więcej czasu" na prace nad nowelizacją, zaapelował szef grupy senatorów PO Bogdan Klich. Prosilibyśmy o trochę więcej czasu na refleksję nad tą ustawą po to, aby była ona jak najlepsza - powiedział senator PO.

Bardzo wyraźnie proszę, a właściwie chciałbym zażądać, żeby tego typu ustawy, wszystkie ustawy też, ale głównie tego typu nie zapadały w takim trybie - powiedział Jacek Fedorowicz, senator PO, przewodniczący senackiej komisji kultury i środków przekazu.



Komisje przyjęły projekt bez poprawek

Zgodnie z nowymi przepisami, przyjętymi w piątek przez Sejm, każdy kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech.

W środę komisje senackie praw człowieka, praworządności i petycji oraz kultury i środków przekazu poparły ustawę bez poprawek. Nie zgodziły się na poprawki zaproponowane przez senatora PO Jerzego Fedorowicza, które doprecyzowywały przepis karny noweli o IPN poprzez wprowadzenie sformułowania o "obozach koncentracyjnych" i "obozach zagłady". We wniosku mniejszości, który będzie rozpatrywany przez Senat, zapisano, że przepis ten brzmiałby następująco: "Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za tworzenie przez III Rzeszę Niemiecką obozów koncentracyjnych i obozów zagłady oraz za dokonywane tam ludobójstwo i inne zbrodnie, lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3".



Odrzuciły też propozycję wykreślenia z ustawy zapisu o "zbrodniach ukraińskich nacjonalistów"; we wniosku mniejszości zapisano jednak, by zastąpić słowa o "zbrodniach ukraińskich nacjonalistów" słowami o "zbrodniach banderowskich nacjonalistów".