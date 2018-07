Rząd Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie obniży wagi problemu zwrotu wraku prezydenckiego tupolewa - przekonuje polityk PiS, wiceminister kultury Jarosław Sellin. To jego reakcja na słowa marszałka seniora Kornela Morawieckiego, który w rozmowie z RMF FM stwierdził, że polskie władze nie powinny uzależniać kwestii poprawy stosunków z Rosją od zwrotu wraku.

Kornel Morawiecki przekonywał, że poprawa stosunków z Rosją jest ważniejsza od wraku Tu-154M.

Politycy PiS twierdzą, że jeżeli nagle Rosjanie będą chcieli zachowywać się uczciwie w stosunku do Polski, to można z nimi rozmawiać. Nie ma jednak absolutnie zgody na to, by obniżać rangę smoleńska w kwestii stosunków polsko-rosyjskich - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.

To jest kwestia nie tylko po prostu zwykłej sprawiedliwości, kwestia dochodzenia do prawdy w bardzo wrażliwej dla na sprawie - przyczyn katastrofy smoleńskiej i śledztwa, które w tej sprawie prowadzimy, i też kwestia - nie ukrywam - emocjonalna - i z tego zrezygnować nigdy nie możemy - oświadczył Jarosław Sellin.

