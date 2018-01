Klub PiS złożył wniosek do marszałka Sejmu o rozszerzenie porządku obrad Sejmu o informację szefa MSWiA na temat ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitaryzmu, m.in. na temat stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność" - poinformował szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Screen z reportażu 'Superwizjera" TVN-u /TVN24 /TVN24

REKLAMA