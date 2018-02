Uniewinnieniem zakończyła się sprawa sędziego Mirosława Topyły, który w marcu ubiegłego roku zabrał z lady na stacji benzynowej nienależący do niego banknot 50-złotowy. Sąd Najwyższy wydał dziś wyrok, w którym uznał, że nie można w tej sprawie mówić o świadomym popełnieniu kradzieży.

To, że sędzia Topyła zabrał pieniądze płacącej obok klientki nie ulega wątpliwości, to jednak tylko przedmiotowa strona wykroczenia. Do skazania potrzebna byłaby jeszcze tzw. podmiotowa - wykluczona przez roztargnienie sędziego.

Nie ma żadnych, powtarzam, nie ma żadnych zgodnie ze wskazaniami doświadczenia życiowego przesłanek do przyjęcia, że obwiniony działał celowo, z zamiarem kierunkowym okradzenia tej starszej pani - wyjaśniała wyrok sędzia Agnieszka Piotrowska.

Rzuciliście się na mnie jak na ochłap mięsa, żeby lepiej sprzedać swoje publikacje - tak krótko mówił Mirosław Topyła w kierunku dziennikarzy, z którymi nie chciał rozmawiać.

Wyrok jest jednak prawomocny a sędzia jest niewinny.

Dowód - nagranie monitoringu

Sprawa trafiła na wokandę Sądu Najwyższego w październiku ubiegłego roku, ale została odroczona. Chodziło o uwzględnienie wniosku obrony o przeprowadzenie badań psychologicznych sędziego - ustalenia profilu psychologicznego, cech osobowości obwinionego oraz jego stanu emocjonalnego w dniu popełnienia przypisanego mu czynu - poinformowano.

Sędziemu Sądu Rejonowego w Żyrardowie Mirosławowi Topyle zarzucono, że na początku marca 2017 roku na stacji paliw w Wężykach, koło Sochaczewa, ukradł z lady 50-złotowy banknot. Pieniądze zostawiła tam klientka stacji.

Kobieta zażądała przejrzenia monitoringu. Zapis z kamery nie pozostawiał złudzeń, 50-złotowy banknot zabrał mężczyzna, który w chwilę potem odjechał ze stacji.