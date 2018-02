Realizacja przepisów projektu ustawy reprywatyzacyjnej przekracza możliwości budżetu państwa, są również wątpliwości co do jego zgodności z prawem polskim i międzynarodowym - uważa szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Jacek Sasin. Wiceszef resortu sprawiedliwości Patryk Jaki powiedział, że ostateczna opinia co do dalszego losu ustawy należy do rządu.

Jacek Sasin / Leszek Szymański /PAP

