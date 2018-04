Nauczanie św. Jana Pawła II, najwybitniejszego przedstawiciela Polski w świecie, jest cały czas aktualne. Warto z niego czerpać i na nowo odczytywać jego przesłanie w kontekście osobistym, rodzinnym oraz społecznym – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik, odnosząc się do 13. rocznicy papieża z Polski, która przypada 2 kwietnia. Jak podkreślił, św. Jan Paweł II przekonywał do siebie miliony ludzi na całym świecie, nie tylko dlatego, że był charyzmatycznym papieżem, ale przede wszystkim swoim stylem życia oraz autentycznym świadectwem wiary i głębokiej modlitwy.

Pomnik Jana Pawła II w krakowskim Parku Jordana / Maciej Nycz / Archiwum RMF FM



Szczególnie przemawiały jego ostatnie lata, naznaczone wielkim cierpieniem, spowodowanym chorobami. Papież cierpiąc dawał publicznie świadectwo chrześcijańskiej wiary. Ludzie widzieli, że jest to autentyczne i naturalne, to sprawiało, że go słuchali. Był dla nich inspiracją w codziennym życiu - stwierdził ks. Rytel-Andrianik. Ojciec Święty bardzo cierpiał i nie mógł pełnić swej misji, tak jakby tego chciał, lecz to również składał jako ofiarę. Można powiedzieć, że św. Jan Paweł II przywrócił w oczach świata sens cierpienia przeżywanego razem z Bogiem. Wielką katechezą o śmierci, którą wygłosił całemu światu było jego umieranie. Odchodził do Domu Ojca jako człowiek bezgranicznie ufający Bogu, modlący się do końca, do ostatnich chwil życia. Wobec takiej postawy nie można było przejść obojętnie - powiedział.

"Starał się zrozumieć problemy i wyzwania stające przed młodymi ludźmi"

Rzecznik KEP zauważył, że pontyfikat św. Jana Pawła II charakteryzowała otwartość na młodych. Młodzież była dla papieża szczególnie ważna, gdyż zdawał sobie sprawę, że to młodzi będą w przyszłości sprawować ważne zadania w społeczeństwie. Od nich zależy przyszłość nie tylko ich samych, ale też i świata. Dlatego tak istotne było dla niego wychowywanie młodych do życia według wartości chrześcijańskich. Jednocześnie lubił przebywać w ich towarzystwie, sam był młody duchem i pośród nich czuł się dobrze - tłumaczył. Starał się zrozumieć problemy i wyzwania stające przed młodymi ludźmi i odpowiadać na nie swoim nauczaniem. Nie unikał także tego wszystkiego co przynosił ze sobą rozwój technologiczny, był na przykład pierwszym papieżem, który przesłał oficjalny dokument e-mailem. Wzywał, by wypływać na “głębię cyberprzestrzeni", czyli tam, gdzie obecnie młodzież spędza wiele czasu - podkreślił ks. Rytel-Andrianik.



W ocenie rzecznika KEP, św. Jan Paweł II szukał porozumienia mimo różnic, wzywał do otwartości na drugiego człowieka niezależnie od jego religii, światopoglądu, koloru skóry. To on był przecież tym papieżem, który spotkał się z Żydami w Synagodze w Rzymie, co nie miało miejsca wcześniej przez stulecia. Święty Jan Paweł II organizował spotkanie międzyreligijne w Asyżu. Dialog był jego podstawowym narzędziem. Wyzywał ludzi, by się nie lękali, bo zawsze jest przy nich Chrystus - przypomniał. Jednocześnie był zawsze wierny Ewangelii, co wyrażało się między innymi w kwestii ochrony prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci - zauważył.