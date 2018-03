Centralna Komisja Wyborcza Federacji Rosyjskiej zaprasza przedstawicieli polskiej PKW na wybory prezydenckie w Rosji. Jak dowiedział się reporter RMF FM Grzegorz Kwolek, do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły dwa zaproszenia do obserwowania przebiegu rosyjskich wyborów: dla szefa PKW Wojciecha Hermelińskiego i dla jego zastępcy Wiesława Kozielewicza. Według informacji naszego reportera, PKW nie zdecydowała jeszcze, czy jej przedstawiciele pojadą do Rosji.

