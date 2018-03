Najpierw radość z refundacji - teraz piętrzące się problemy. Dzieci chore na cukrzycę typu I mogą, przypomnijmy, korzystać z długo oczekiwanej refundacji systemu ciągłego monitorowania poziomu cukrów. To system, który na bieżąco sprawdza poziom cukrów, przewiduje zmiany i alarmuje, gdy ich poziom niebezpiecznie spada. W systemie refundacji są jednak dziury, przez które - jak ustalił dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski - wielu pacjentów, mimo rozporządzenia resortu zdrowia, nie może skorzystać z dopłat.

W wielu miejscach rodzice chorych dzieci mają problem, by uzyskać zlecenie od lekarza. To dokument konieczny, by złożyć wniosek o refundację w NFZ-ecie. Wielu rodziców - np. w Łodzi, Poznaniu czy Katowicach - słyszy jednak od lekarzy, że nie spełniają wymogów refundacyjnych.

Padają stwierdzenia typu, że powyżej 5. roku życia już nie lub że za krótko na pompie, lub że ma pani za dobre cukry, których nie ma zapisanych w rozporządzeniu. Rodzice są bardzo rozżaleni - opowiada naszemu reporterowi Grzegorz Stykowski, ojciec 7-letniej Niny, która korzysta z pompy wraz z systemem monitorowania.

To komfort, ale przede wszystkim gwarancja pełnej kontroli nad stanem zdrowia córki.

Niestety, to również duży koszt: nawet 1000 złotych miesięcznie na same sensory do pomiaru poziomu cukrów.

Dlatego długo oczekiwana 70-procentowa refundacja miała być wielką ulgą dla rodziców.

Jeden sensor wystarcza nam na sześć dni pracy, miesięcznie jest nam potrzebnych pięć sztuk - refundacja obejmuje cztery - mówi Grzegorz Stykowski.

Dlatego rodzice chorych dzieci proszą ministerstwo o jasną interpretację przepisów. Inaczej dla wielu szansa na refundację pozostanie wyłącznie na papierze.