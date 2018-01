Dokładnie osiem lat temu, 25 stycznia 2010 roku, w internecie pojawił się nowy serwis - RMF24.pl. To miejsce, w którym możecie znaleźć wiadomości tworzone przez dziennikarzy RMF FM - zarówno tych z kraju, jak i z zagranicy, a także współtworzone przez Was - z informacji, zdjęć i filmów, które przesyłacie nam na Gorącą Linię RMF FM. Nasz portal internetowy co miesiąc odwiedza ponad 2,5 miliona osób.

