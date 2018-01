​Cicha rewolucja personalna w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ze strony resortu zniknęły sylwetki wiceministrów powiązanych z poprzednim szefem MON Antonim Macierewiczem - Bartosza Kownackiego, Bartłomieja Grabskiego i Dominika Smyrgały. Ministerstwo nie komentuje zmian personalnych.

Bartosz Kownacki / Paweł Supernak / PAP

Najbardziej znany z nich, czyli Bartosz Kownacki w MON odpowiadał za modernizację armii i zakupy nowoczesnego uzbrojenia. Zasłynął przede wszystkim komentarzem o tym, że to Polacy uczyli Francuzów jeść widelcem. Była to reakcja na decyzję francuskiego MON o cofnięciu zaproszenie dla polskiej delegacji do udziału w targach zbrojeniowych pod Paryżem po zerwaniu kontraktu na Caracale.

Bartłomiej Grabski w MON odpowiadał przede wszystkim za politykę kadrową, a Dominik Smyrgała najpierw zastąpił Bartłomieja Misiewicza na stanowisku szefa gabinetu politycznego, a potem odpowiadał za szkolnictwo wojskowe.

We wtorek 9 stycznia prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego odwołał ze stanowiska m.in. szefa MON Antoniego Macierewicza. Nowym ministrem obrony narodowej został były szef MSWiA Mariusz Błaszczak.