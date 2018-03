126 milionów 373 tysiące 804 złote - tyle zebrano w tym roku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To rekord w 26-letniej historii akcji. Pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie noworodków.

Wolontariusze kwestują podczas 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy / Andrzej Grygiel / PAP

"Mamy to, mamy to! 126 373 804,34 zł - tyle razem zebraliśmy, my Polacy na całym świecie. Mnóstwo emocji i ogromna kwota. To nasza wspólna robota, pięknie dziękujemy! Udostępniajcie wszystkim, niech się niesie na cały świat!" - taki komunikat Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podała na Twitterze na temat zbiórki podczas tegorocznego finału w niedzielę 14 stycznia.



Zbiórka na szczytny cel

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała nie tylko w Polsce, ale także m.in. w Australii, Indonezji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, na wyspie Bali czy w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsund na Spitsbergenie.

Celem tegorocznego finału było pozyskanie środków "dla wyrównania szans w leczeniu noworodków". Fundacja chce wyposażyć szpitale położnicze w stanowiska do resuscytacji noworodków, nowoczesne inkubatory, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, pompy infuzyjne czy specjalistyczne aparaty USG oraz pulsoksymetry.

Neonatologia była celem Finałów WOŚP już siedmiokrotnie. Dzięki temu do szpitali trafiły 3844 urządzenia medyczne za łączną sumę 121 mln 909 tys. 333,39 zł. Na oddziały dla noworodków trafiło m.in. 1160 inkubatorów, 367 stanowisk do resuscytacji i 344 kardiomonitory. Jednak od czasu ostatniej zbiórki na ten cel minęło już pięć lat, co oznacza, że duża część przekazanego przez WOŚP sprzętu albo się wyeksploatowała, albo stała się przestarzała ze względu na skok technologiczny.



W 26. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczestniczyło ok. 120 tys. wolontariuszy. Zbiórce pieniędzy towarzyszyły liczne imprezy, m.in. koncerty, wydarzenia sportowe i licytacje.

W ubiegłorocznym 25. Finale, WOŚP zebrała 105 mln 570 tys. 801 zł i 49 groszy. Pieniądze były przeznaczone na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

W ciągu poprzednich 25. Finałów Orkiestra zebrała ponad 825 mln zł na wsparcie polskiej medycyny.

(j, MKam)