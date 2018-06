"Nie uda się wszędzie zapewnić niepełnosprawnym dostępu do obiecanej rehabilitacji bez limitu i bez kolejek, od razu, od 1 lipca. To będzie proces" – mówi w rozmowie z dziennikarzem RMF FM prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna. Za trzy tygodnie ma wejść w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach dla osób ze znaczną niepełnosprawnością. To ta ustawa - zdaniem rządu - wypełniła postulaty protestujących w Sejmie. Niepełnosprawni i ich opiekunowie zapowiadają, że od 1 lipca będą sprawdzać, czy i jak działa ustawa.

