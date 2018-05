Ratownicy, którzy usiłują dotrzeć do trzech górników zaginionych po wstrząsie w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju, w najbliższych godzinach mają sprawdzać rejon za miejscem największego zawału. Jeżeli nie znajdą tam poszukiwanych, będą szukać na odcinku o długości około 160 metrów, na którym doszło do największych zniszczeń: miejscami prześwit, którym mogą się przeciskać, wynosi tam zaledwie 60-80 centymetrów. Jak dotąd - o czym poinformował na konferencji prasowej prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon - ratownicy nie odebrali żadnych sygnałów z górniczych nadajników.

Dobrą wiadomością, przekazaną w czasie porannej konferencji prasowej przez Daniela Ozona, była informacja nt. stężenia wydzielającego się pod ziemią metanu, który utrudniał działania ratowników (jego ilość wzrosła w niedzielę po południu, po wstrząsie wtórnym w kopalni).

W nocy z niedzieli na poniedziałek w rejon zawalonego odcinka chodnika udało się doprowadzić równoległym chodnikiem wentylacyjnym tzw. lutniociąg z powietrzem. Działają także bardziej wydajne wentylatory. Dzięki temu - jak informował rano prezes JSW - poziom metanu w wyrobisku obniżył się do mniej więcej 8 procent (to wciąż stężenie wybuchowe). Ozon zapowiedział wówczas również, że kiedy poziom ten spadnie poniżej 5 procent, do wyrobiska będą mogli także od drugiej strony wejść ratownicy wyposażeni w aparaty tlenowe.

Ostatecznie poziom stężenia metanu spadł na tyle, że do południa ratownicy dotarli z aparatami do kończącego chodnik wentylacyjny skrzyżowania, przygotowali tę drogę i spenetrowali odcinek chodnika w kierunku, w którym nastąpił główny zawał (później, ze względu na ograniczenia dot. czasu pracy, musieli się wycofać).

Jak podał prezes JSW, ratownicy - przy użyciu Górniczego Lokalizacyjnego Odbiornika Pomiarowego o zasięgu do 25 metrów - starali się z chodnika równoległego, położonego w odległości 19-25 metrów od zawaliska, lokalizować lampy poszukiwanych górników, którzy mogliby znajdować się w zawalisku. Nie udało się to jednak ani tam: na równoległym, około 100-metrowym odcinku, ani w spenetrowanym odcinku zawalonego chodnika: na długości około 30 metrów od skrzyżowania.

Gdyby ratownicy uchwycili możliwy do zinterpretowania sygnał, mieli próbować - takie były poranne zapowiedzi - przekopać się do zawaliska.

Prezes JSW zapowiadał także, że równocześnie uczestnicy akcji będą próbowali wejść w samo zawalisko od strony skrzyżowania kończącego chodnik równoległy. Na podstawie m.in. rozmów z uratowanymi górnikami i rozmów telefonicznych sprzed wypadku ustalono, że poszukiwani mogą znajdować się po obu stronach tego skrzyżowania.

Aby możliwie przyspieszyć lokalizację zaginionych, ratownicy mieli próbować najpierw zajrzeć w obie strony zawaliska przy użyciu wideoendoskopu przemysłowego z sondą o zasięgu do 15 metrów.

Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej zastrzegł jednak w czasie konferencji prasowej, że skuteczność obu urządzeń jest ograniczona. Na wskazania lokalizatora wpływa m.in. liczba elementów metalowych: w tym wypadku to np. znajdujące się w zawalisku obudowa, przenośniki czy rurociągi. Z kolei możliwości wykorzystania sondy ogranicza prześwit w zawalisku.

Ratownicy starają się ponadto nadal penetrować zawalisko od pierwotnie udostępnianej strony. W pewnych obszarach prześwit, którym mogą się przecisnąć, wynosi jednak zaledwie 60-80 centymetrów. Sprawia to, że cały sprzęt - łącznie z aparatami tlenowymi - ratownicy muszą ciągnąć za sobą lub pchać przed sobą.

Prezes JSW i wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podkreślali w czasie konferencji prasowej, że Zofiówka będzie dzisiaj wyłączona z działalności wydobywczej. Priorytetem jest akcja ratownicza - zaznaczył Tobiszowski.

Ozon podkreślał natomiast, że przebieg akcji ratowniczej jest konsultowany z ekspertami z powołanego przez kierownika zakładu zespołu eksperckiego ds. zagrożeń naturalnych. Zespół ten tworzy czterech specjalistów z Akademii Górniczo-Hutniczej, Głównego Instytutu Górnictwa i Politechniki Śląskiej.

Posiłkujemy się największymi autorytetami, osobami o największym doświadczeniu w Polsce - zaznaczył prezes JSW.

Szef JSW prosi o ważenie słów. Chodzi o znalezioną przy ciele górnika wiadomość do żony

Daniel Ozon odniósł się również do medialnych doniesień "o potencjalnym czy prawdopodobnym liście, który był przez górnika zostawiony do rodziny".

Przypomnijmy, w czasie niedzielnej konferencji prasowej prezes JSW poinformował o znalezieniu przy ciele jednego z zabitych górników karteczki z wiadomością do żony .

Teraz Ozon poprosił dziennikarzy o "ważenie słów" w tej sprawie.

To nie był list, to był notatnik. Proszę to interpretować w sposób taki, aby rodzinom zapewnić największy komfort. Dbajmy o te rodziny, one są w ogromnym stresie - zaapelował.

Dwaj górnicy zginęli. Dwaj są ranni

W sobotę przed południem w kopalni Zofiówka doszło do najsilniejszego w jej blisko 50-letniej historii wstrząsu górotworu: miał on siłę około 3,4 w skali Richtera.

Pod ziemią zostało siedmiu górników.

Jeszcze tego samego dnia dwaj z nich zostali uratowani. Obecnie przebywają w szpitalu, ich stan jest dobry.

W niedzielę wydobyto zwłoki dwóch górników. Jeden z nich został już zidentyfikowany, do identyfikacji drugiego potrzebne będą badania DNA.

Trzech górników jest wciąż poszukiwanych.

W akcji ratowniczej uczestniczy stale ponad 200 ludzi.