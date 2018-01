XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie jest najlepszym liceum ogólnokształcącym, a Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych Józefa Kustronia w Nowym Sączu najlepszym technikum - wynika z ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych. Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych po raz 20. przygotował miesięcznik "Perspektywy".

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP jj

Kapituła rankingu pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, byłego rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, brała pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych (52 olimpiady krajowe i 13 olimpiad międzynarodowych), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (nie są brane pod uwagę wyniki matury międzynarodowej). W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych.

Tegoroczny zwycięzca rankingu wśród liceów - XIII LO w Szczecinie - w ub. roku był na pierwszym miejscu, tak samo dwa lata temu, a trzy lata temu na szóstym. Tegoroczne zwycięstwo jest 10. zwycięstwem tej szkoły (w latach 2004-2010 "Trzynastka" triumfowała 7 razy z rzędu).



Drugie miejsce wśród liceów przypadło Liceum Akademickiemu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (w ubiegłym roku szkoła była na trzecim miejscu). Trzecie miejsce zajęło XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie (w ubiegłym roku szkoła była na drugim miejscu).



Na czwartym miejscu uplasowało się V Liceum Ogólnokształcącemu im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, na piątym - III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, na szóstym - LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, na siódmym - LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, na ósmym - II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie, na dziewiątym - VIII LO im. Władysława IV w Warszawie, na dziesiątym - LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie.



Na miejscu jedenastym jest XXVII im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, na dwunastym - VI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, na trzynastym - 2. Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie, na czternastym - LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, na piętnastym - LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie, na szesnastym - IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, na siedemnastym - XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, na osiemnastym - I LO w Swarzędzu, na dziewiętnastym - V LO w Bielsku-Białej, na dwudziestym - V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie.



Najlepszym technikum w Polsce zostało Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych Józefa Kustronia w Nowym Sączu (w ubiegłym roku szkoła była na trzecim miejscu, tak samo dwa lata temu. W 2015 r. i w 2014 r., tak jak w tym roku, była zwycięzcą rankingu).



Drugie miejsce w tym roku wśród techników zajęło Technikum Elektroniczne w Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy (w ubiegłym roku szkoła była na pierwszym miejscu). Na trzecim miejscu znalazło się Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie.



Czwarte miejsce zajęło Technikum Łączności nr 14 w Zespole Szkół Łączności w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, piąte - Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, szóste - Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie, siódme - Publiczne Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu, ósme - Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze, dziewiąte - Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, dziesiąte - Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu.



Na miejscu jedenastym wśród techników jest Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 w Krakowie, na dwunastym - Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w Zespole Szkół nr 5 w Lublinie, na trzynastym - Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle, na czternastym - Technikum Turystyczno-Gastronomiczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach, na piętnastym - Technikum Leśne im. Adama Loreta w Zespole Szkół Leśnych w Tucholi, na szesnastym - Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim, na siedemnastym - Technikum Zawodowe nr 4 w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, na osiemnastym - Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku, na dziewiętnastym - Technikum Elektryczne w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku, na dwudziestym - Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.

Jak co roku kapituła przygotowała też podrankingi szkół, wśród nich dwa, w których kryterium są wyniki matury i ranking olimpijski (decydowały osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych) i rankingi wojewódzkie.

W podrankingu maturalnym wśród liceów zwyciężyło XIV LO im. Staszica w Warszawie, a wśród techników - Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie. W podrankingu olimpijskim pierwsze miejsce zajęło XIII LO w Szczecinie.

(mpw)