Nowe otwarcie pomiędzy Pałacem Prezydenckim a ministerstwem spraw zagranicznych. Andrzej Duda spotkał się na długiej rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim i szefem polskiej dyplomacji Jackiem Czaputowiczem. Temat? Podział kompetencji w tworzeniu polskiej polityki zagranicznej na cały rok - dowiedział się dziennikarz RMF FM Patryk Michalski.

Uroczystość mianowania nowych ministrów w Pałacu Prezydenckim / PAP

Prezydent ma trzy główne zadania: reprezentowanie Polski w ONZ, na szczycie NATO w Brukseli oraz umacnianie inicjatywy Trójmorza. Dlatego Andrzej Duda, co najmniej trzykrotnie poleci do Nowego Jorku, żeby złożyć wizytę w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Będzie również reprezentował Polskę na szczycie bukaresztańskiej dziewiątki w Warszawie i szczycie Trójmorza w Bukareszcie.

Pojawiły się też wspólne zadania. Dyplomacja ekonomiczna, zabieganie o interesy Polski za granicą, sprawy Polonii - to są sprawy, które są w tym koszyku - powiedział RMF FM prezydencki minister Krzysztof Szczerski.

Co ciekawe, podczas spotkania: prezydent, premier, szef MSZ, Mateusz Morawiecki zadeklarował również, że zamierza się zaangażować w inicjatywę Trójmorza.

Prowadzenie polityki europejskiej - w tym poprawa kontaktów z Unią Europejską - to główne zadanie dla nowego ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza oraz samego szefa polskiego rządu.



Cel? Powołać polskiego przedstawiciela przy UE

W rozmowie z RMF FM, Krzysztof Szczerski podkreśla, że Polska powinna jak najszybciej mianować również przedstawiciela przy Unii Europejskiej.

Po tym jak w październiku Jarosław Starzyk zrezygnował z pełnienia funkcji, stanowisko jest nieobsadzone. Szef gabinetu Andrzeja Dudy rozmawiał na ten temat z nowym szefem polskiej dyplomacji.

Jestem o tym przekonany, że minister Czaputowicz szybko podejmie w tej sprawie decyzje - mówi Krzysztof Szczerski. Poszukiwano właściwej osoby. To jest najtrudniejsza w sensie ilości pracy placówka, jaką mamy za granicą. To nie jest zwyczajna praca ambasadorska. To jest praca codzienna , z ogromnym zespołem liczącym ponad 100 osób - dodaje. I jak podkreśla: to stanowisko dla sprawnego urzędnika.

(ug)