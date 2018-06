​Prokuratura spoza Zawiercia zajmie się sprawą piątkowego wypadku, w czasie którego radiowóz potrącił 8-letniego chłopca. W najbliższych dniach ma zapaść decyzja w jakim mieście prowadzone będzie śledztwo dotyczące tego wypadku.

Zmiana potrzebna jest ze względu na to, że prokuratura w Zawierciu na co dzień współpracuje z tamtejszymi policjantami. Chodzi o to, by nie było posądzenia o stronniczość.

Wiadomo, że w sprawie powołanych zostanie dwóch biegłych. Jeden ma ocenić obrażenia chłopca i od tego zależy czy wypadek zostanie potraktowany jako wykroczenie drogowe, czy już jako przestępstwo.

Drugi specjalista będzie musiał opisać przebieg całego wypadku, do którego doszło na przejściu dla pieszych.