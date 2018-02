Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych zakręca kurek własnej fundacji, którą wciąż kieruje były prezes zwolniony po aferze podsłuchowej w Wytwórni. W tym roku Fundacja Reduta PWPW nie dostanie dofinansowania z Wytwórni - dowiedział się reporter RMF FM.

To nie oznacza końca działania Fundacji, ale zapewne utrudni jej działalność. Do tej pory to Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych była głównym sponsorem i jedynym fundatorem Reduty. Dwa lata temu PWPW przekazała fundacji dwa miliony złotych. Teraz - zgodnie ze statutem fundacji - Reduta może pozyskiwać subwencje, dotacje i darowizny od innych firm i osób fizycznych.

Rozmówcy RMF FM mówią nieoficjalnie, że decyzja PWPW o zaprzestaniu finansowania Reduty to sygnał, że nowy zarząd może zmienić władze fundacji albo ją całkowicie rozwiązać. PWPW nie odpowiedziała na pytania dotyczące przyszłości fundacji.

(mpw)