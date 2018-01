Publicznie znieważył obywatela Turcji, dziś usłyszał zarzuty. 24-letni mieszkaniec Szczecina odpowie za publiczne znieważenie. Grozi mu do 3 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w weekend w centrum Szczecina. 24-latek przed jednym z lokali znieważył obywatela Turcji, odnosząc się do jego pochodzenia. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy i trafił do izby zatrzymań.

Po wytrzeźwieniu szczecinianin usłyszał zarzut znieważenia obywatela Turcji poprzez używanie słów wulgarnych i obraźliwych.

24-latek jest teraz pod dozorem policyjnym, ma też zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym.

Mężczyzna był już wcześniej karany. Za znieważenie grozi mu do 3 lat więzienia.