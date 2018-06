Przed sądem stanie 25-letni Steve V., posiadający obywatelstwo kanadyjskie i portugalskie, którego Prokuratura Rejonowa w Wieluniu oskarżyła o zabójstwo w związku ze zgwałceniem 3-letniego syna swojej partnerki. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Sieradzu.

Mężczyznę oskarżono także o posiadanie środków odurzających. Grozi mu dożywocie.

Do zdarzenia doszło we wrześniu ub. roku w Wieruszowie w Łódzkiem. Według prokuratury od 20 do 29 września mężczyzna znęcał się nad chłopcem. Dopuścił się także gwałtu.

Dziecko zmarło w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Zostało do niego przetransportowane przez zespół pogotowia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego po tym, jak z licznymi obrażeniami ciała matka dziecka zgłosiła się z nim do szpitala w Wieruszowie. Mimo fachowej pomocy lekarzy i operacji, dziecka nie udało się uratować. Przyczyną zgonu było uraz czaszkowo-mózgowy z obfitym krwawieniem.

W toku śledztwa Steve V. złożył wyjaśnienia i przedstawił swoją wersję zdarzeń. Zaprzeczył, by zrobił krzywdę dziecku i twierdził, że dziecko upadło. Badania biegłych powołanych przez prokuratora wykluczyły jednak tę wersję.

