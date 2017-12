Do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim trafił akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się organizowaniem przerzutu cudzoziemców z Polski do krajów Europy Zachodniej oraz praniem brudnych pieniędzy. Oskarżeni to obywatel Polski oraz dwaj obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej. Grozi im do 8 lat więzienia.

REKLAMA