Wyznania skruszonego gangstera doprowadziły do rozwiązania tajemnicy jednej z największych zagadek kryminalnych współczesnej Polski. W rękach policjantów jest już czterech mężczyzn, których prokuratura podejrzewa o napad i zamordowanie byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji. Do morderstwa doszło 26 lat temu. Zatrzymani to byli członkowie słynącego z brutalności gangu karateków, który działał w latach 80. i 90. Dwóch odsiaduje wyroki za inne przestępstwa. Trzecia osoba została niedawno zatrzymana w związku z innym przestępstwem i jest w areszcie. Czwartą zatrzymano we wtorek rano. Zatrzymania dokonało na polecenie prokuratury Centralne Biuro Śledcze Policji.

